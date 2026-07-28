FAC capacita mais de 1,6 mil pessoas no primeiro semestre

Mais de 1.600 pessoas participaram das ações promovidas pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) entre janeiro e junho deste ano. No período, o órgão realizou cerca de 33 cursos e oficinas voltados à geração de renda, sustentabilidade e fortalecimento das comunidades, além de desenvolver campanhas de arrecadação e iniciativas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as capacitações oferecidas estiveram a Maratona de Ovos de Páscoa 2026, que reuniu 560 participantes, os cursos de Artesanato Sustentável, com 855 inscritos, a Oficina de Compostagem e Implantação de Horta, que formou 150 pessoas, e o curso Bolo da Vovó, com 50 participantes.

As atividades foram realizadas em diferentes regiões de Campo Grande, incluindo Centro, Imbirussu, Prosa, Segredo, Anhanduizinho, Lagoa, Bandeira e Coophatrabalho, ampliando o acesso da população a oportunidades de qualificação e incentivo ao empreendedorismo.

Além das capacitações, o FAC participou de iniciativas voltadas à educação ambiental e à economia circular. Entre elas, esteve o Drive-Thru da Sustentabilidade, ação que incentivou o descarte correto de resíduos e a conscientização ambiental, além das atividades permanentes desenvolvidas pela Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA).

A solidariedade também marcou o primeiro semestre. Em abril, o FAC iniciou a Campanha do Agasalho 2026, que mobiliza cerca de 80 pontos de arrecadação distribuídos pela Capital. No mesmo período, o órgão arrecadou aproximadamente 11,3 toneladas de alimentos, parte delas proveniente das doações realizadas durante o show da banda Guns N’ Roses, realizado em Campo Grande.

As ações se estenderam ao longo dos meses seguintes com a participação no Mutirão Todos em Ação, na etapa estadual da Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e no Arraial de Santo Antônio, onde o FAC promoveu, em parceria com a Vigilância Sanitária, um curso gratuito de manipulação de alimentos para comerciantes que atuaram na festa.

No segundo semestre, o Fundo de Apoio à Comunidade dará continuidade às ações de qualificação, sustentabilidade e assistência social desenvolvidas ao longo do ano. A Campanha do Agasalho segue até 31 de julho, com postos de arrecadação espalhados pela cidade, enquanto novos cursos e oficinas serão divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura de Campo Grande e do FAC.