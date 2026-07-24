Mutirão de tapa-buracos chega ao Moreninhas III neste sábado 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Moreninhas III será o próximo bairro a receber o mutirão de tapa-buracos da Prefeitura de Campo Grande. Neste sábado (25), duas frentes de trabalho atuarão simultaneamente para acelerar a manutenção do pavimento em importantes vias da região. 

Uma das equipes iniciará os serviços pela Avenida Grande Floresta, enquanto a outra começará pela Avenida Araticum. As intervenções também serão realizadas nas ruas Guarabu da Serra e Copaíba. 

A prefeita Adriane Lopes ressalta que a manutenção das vias é um trabalho contínuo em toda a cidade. “Estamos mantendo um ritmo intenso para levar os serviços de tapa-buracos a mais bairros de Campo Grande. Os mutirões de sábado permitem ampliar o atendimento, oferecendo mais segurança e melhores condições de tráfego para a população.”  

Durante a ação, serão utilizadas aproximadamente 100 toneladas de massa asfáltica. O volume será ampliado com a continuidade dos serviços ao longo da próxima semana. 

O mutirão integra o Vira CG Infraestrutura, programa da Prefeitura que reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos destinados a obras de drenagem, pavimentação, recapeamento, implantação de ciclovias e manutenção da malha viária da Capital. 

Além dos mutirões aos sábados, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) mantém o cronograma regular de manutenção asfáltica durante a semana, com equipes distribuídas por diferentes regiões de Campo Grande, atendendo às demandas conforme o planejamento técnico. 

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