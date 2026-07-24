Jungle Fight 153 confirma card após pesagem oficial

Três cinturões estarão em disputa em Itu

O Jungle Fight 153 teve o card oficialmente confirmado nesta sexta-feira (24), após a pesagem realizada em Itu (SP), com todos os 20 atletas escalados atingindo o peso exigido para os combates deste sábado (25). As três disputas de cinturão foram validadas, com João Dantas defendendo o título dos médios contra Oton Jasse, Tiago Pereira colocando o cinturão dos galos em jogo diante de Jhonatha Frazão e Amanda Vargas enfrentando Brena Cardoso pelo cinturão dos moscas.

As encaradas alternaram momentos de respeito e provocações, com maior tensão entre Tiago Pereira e Jhonatha Frazão, que chegaram a encostar as testas. No duelo entre Ofir Pereira e Max Silveira, houve empurrões durante a encarada. O evento será transmitido ao vivo pelo Combate 2 e sportv3, a partir das 20h, reunindo dez lutas e três disputas de título na principal organização de MMA da América Latina.