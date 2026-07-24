Piloto de Moto é baleado após fuga da PM no Nhanhá

Caso mobilizou equipes da Polícia Militar e o motociclista foi levado para a Santa Casa

O piloto de moto foi baleado durante uma perseguição policial na manhã desta sexta-feira (24), na Rua Antônio Bittencourt Filho, no Bairro Nhanhá, em Campo Grande. Segundo informações preliminares, ele desobedeceu a uma ordem de parada da Polícia Militar e tentou fugir trafegando pela contramão em direção à Avenida Manoel da Costa Lima. Durante a perseguição, um policial efetuou um disparo que atingiu o suspeito, que caiu da motocicleta entre a Travessa do Touro e a Rua Cristóvão Escapulatempo.

Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam o homem para a Santa Casa, mas o estado de saúde dele não foi informado. A Polícia Militar isolou duas quadras da via para realização da perícia e controle do trânsito. Testemunhas relataram ter ouvido três disparos e afirmaram que o motociclista teria levado a mão à cintura durante a fuga, o que será apurado pelas autoridades.

A identidade do homem e o motivo da tentativa de fuga ainda não foram divulgados oficialmente, e as circunstâncias da ocorrência seguem sob investigação.