CAARAPÓ: Prefeitura fortalece a infraestrutura rural com a reforma de sete pontes em diferentes regiões do município.

Obras garantem mais segurança, mobilidade e melhores condições para o transporte, a produção agrícola e o acesso das comunidades rurais.

Investimentos fortalecem a infraestrutura e impulsionam o desenvolvimento rural.

A Prefeitura de Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOI), segue investindo na melhoria da infraestrutura rural para garantir mais segurança, mobilidade e melhores condições de escoamento da produção agrícola. Como parte desse compromisso, sete pontes foram totalmente reformadas em diferentes regiões do município, beneficiando produtores rurais, moradores e todos que utilizam diariamente as estradas vicinais.

As intervenções fazem parte do trabalho permanente de manutenção e recuperação da malha viária rural, contribuindo para o fortalecimento da logística, do transporte escolar, do acesso aos serviços públicos e do desenvolvimento econômico de Caarapó.

Pontes reformadas ampliam segurança e mobilidade no campo

Ao todo, sete pontes passaram por serviços de reforma estrutural, garantindo mais durabilidade, segurança e melhores condições de tráfego durante todo o ano. As melhorias beneficiam diretamente o transporte de estudantes, ambulâncias, máquinas agrícolas e veículos utilizados no escoamento da produção rural.

As obras contemplaram as seguintes localidades: Piratini; Córrego Caarapó, nas proximidades do Frigorífico Caarapó; Aldeia Te’yikue; Região das Três Irmãs; Córrego Caarapó, na região da Fazenda Continental; Afluente do Rio Dourados, na região do Liberal; e Córrego Bopeí, próximo à Pedreira São João.

Infraestrutura que fortalece o desenvolvimento rural

As melhorias realizadas representam mais eficiência para a circulação de pessoas e mercadorias, reduzindo transtornos e oferecendo maior segurança aos usuários das estradas vicinais. Além disso, reforçam a capacidade logística do município, especialmente em regiões de intensa atividade agrícola.

A recuperação das pontes integra um planejamento contínuo da Administração Municipal voltado à conservação da infraestrutura rural, garantindo melhores condições de acesso às propriedades, escolas, unidades de saúde e demais serviços essenciais.

Com investimentos permanentes em obras e manutenção, a Prefeitura segue promovendo ações que valorizam o homem do campo, fortalecem a economia local e proporcionam mais qualidade de vida para as comunidades rurais.

Compromisso permanente com a infraestrutura rural

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura mantém equipes atuando de forma contínua na manutenção das estradas vicinais, pontes e demais estruturas que garantem a mobilidade das comunidades rurais e o desenvolvimento das atividades produtivas.

As ações fazem parte do planejamento da Administração Municipal para assegurar mais segurança, acessibilidade, eficiência nos serviços públicos e melhores condições de deslocamento em todas as regiões de Caarapó.

A Prefeitura de Caarapó reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do município, investindo em obras que fortalecem a infraestrutura rural, ampliam a segurança da população e promovem mais qualidade, eficiência e modernização dos serviços públicos.