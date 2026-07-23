NOVA ALVORADA DO SUL: Mais segurança e eficiência, Prefeitura intensifica troca de lâmpadas de LED.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul segue avançando com a modernização da iluminação pública. Nesta semana, as equipes iniciaram a substituição das antigas luminárias por novas lâmpadas de LED na Avenida Irineu de Souza Araújo, e os serviços já estão sendo realizados também nos bairros e no Distrito de Pana.

A ação faz parte do investimento realizado pela Administração Municipal, que adquiriu mais de 1.000 lâmpadas de LED para reforçar a iluminação pública em diversos pontos do município.

Com a nova iluminação, a população passa a contar com ruas mais iluminadas, mais segurança para motoristas e pedestres, além de maior economia de energia e mais eficiência no sistema de iluminação pública.

Os moradores que identificarem lâmpadas queimadas em frente às suas residências podem solicitar a substituição entrando em contato, em horário comercial, com a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone (67) 3456-4180.

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