Flávio Bolsonaro é alvo de novas suspeitas em caso Banco Master

PF apura relação entre empresas ligadas ao Banco Master e Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou ao centro das investigações envolvendo o Banco Master após a emissão e posterior cancelamento de duas notas fiscais de R$ 500 mil para uma empresa que recebeu quase R$ 58 milhões da instituição financeira entre 2024 e 2025. As informações surgem em meio ao inquérito autorizado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Polícia Federal apure a origem e o destino de recursos relacionados ao caso.

Flávio afirma que não recebeu os valores e sustenta que as notas foram canceladas. Parlamentares do PT protocolaram pedido de investigação na PF e defenderam a instalação de uma CPMI para aprofundar a apuração das relações entre empresas investigadas, Daniel Vorcaro e o senador.

A Trustee DTVM e demais envolvidos negam irregularidades, enquanto as investigações seguem em andamento.

As informações desta matéria têm como base conteúdo publicado no site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT).