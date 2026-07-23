Homem é espancado por dívida em MS

Polícia procura suspeito após ataque

Um homem foi espancado a pauladas pelo próprio vizinho na manhã desta quarta-feira (22), na Rua Almirante Barroso, no bairro Jardim Oiti, em Três Lagoas. Segundo informações, a agressão teria sido motivada por uma dívida de R$ 1,2 mil. A vítima caminhava pela via quando foi surpreendida pelo suspeito, que iniciou o ataque utilizando um pedaço de madeira, sem discussão prévia.

O homem sofreu lesão na articulação do ombro esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. Uma testemunha interveio, gritando para que o agressor parasse, fazendo com que ele fugisse antes da chegada da Polícia Militar. O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Auxiliadora. Apesar das diligências realizadas pela PM, o autor não foi localizado.

O caso foi registrado na Depac como lesão corporal dolosa.