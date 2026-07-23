Neymar treina e fica perto de voltar ao Santos

Cuca prepara equipe com retorno de titulares

Milton
Publicado por Milton
Foto: Raul Baretta

Santos ganha reforços para enfrentar a Chapecoense

Após a folga concedida na quarta-feira, Neymar participou normalmente do treino do Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e ficou mais próximo de retornar aos gramados. O meia-atacante deve ser relacionado pelo técnico Cuca para o duelo contra a Chapecoense, neste sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante da Universidad Central realizaram apenas atividades físicas, os demais participaram de treinamento técnico e tático. O Santos também contou com os retornos de Igor Vinícius, Willian Arão, João Schmidt e Gabigol, ampliando as opções para a montagem da equipe.

A definição da escalação acontecerá no último treino desta sexta-feira, quando Cuca concluirá a preparação para o confronto em casa.

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