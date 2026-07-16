BODOQUENA: Prefeitura reforça valorização dos servidores com entrega de novos uniformes à equipe da Secretaria de Obras

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou nesta quarta-feira (15) a entrega de mais de 100 kits de uniformes aos servidores da pasta. A iniciativa tem como objetivo proporcionar mais segurança, conforto e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diariamente na manutenção e nos serviços essenciais do município.

Os kits, compostos por camisa, calça e botina, foram destinados a garis, vigias, motoristas, operadores de máquinas, profissionais de serviços gerais e equipes administrativas, garantindo mais proteção e identidade aos servidores durante a execução de suas atividades.

A prefeita Maria Girleide Rovari destacou que a valorização dos servidores é uma das prioridades da administração municipal. “Nossos servidores são fundamentais para o desenvolvimento de Bodoquena. A entrega desses uniformes representa mais segurança, dignidade e valorização para quem trabalha diariamente cuidando da nossa cidade. Seguiremos investindo em melhores condições de trabalho e na qualidade dos serviços prestados à população.”

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Emerson Garrucha, ressaltou que a entrega dos uniformes representa um investimento na segurança e no bem-estar das equipes. “Cada servidor desempenha um papel essencial para o funcionamento da nossa cidade. A entrega desses kits garante mais segurança, conforto e padronização para quem está diariamente nas ruas, nas frentes de serviço e nas atividades da Secretaria de Obras. Valorizar nossos colaboradores é reconhecer a importância do trabalho que realizam em benefício da população.”

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores públicos, promovendo ações que garantam melhores condições de trabalho e contribuam para a eficiência dos serviços prestados à comunidade de Bodoquena.