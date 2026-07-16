Tarifa dos EUA terá impacto limitado sobre máquinas agrícolas brasileiras

Setor de máquinas preocupa-se com perda de competitividade internacional

Milton
Publicado por Milton
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Exportações de máquinas agrícolas para o mercado americano representam pequena parcela do faturamento

A nova tarifa de 25% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve ter impacto reduzido no segmento de máquinas agrícolas, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). As exportações de tratores e colheitadeiras para o mercado americano representaram apenas 0,65% do faturamento do setor em 2025.

Apesar do efeito financeiro limitado, a entidade avalia que a medida prejudica a abertura de novos negócios e reduz a competitividade das empresas brasileiras. O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão Bastos, destacou que a balança comercial do setor é favorável aos Estados Unidos.

Em 2025, o Brasil importou R$ 383 milhões em máquinas agrícolas americanas e exportou R$ 113 milhões para o país. A Abimaq também demonstrou preocupação com o impacto geral da tarifa sobre a indústria de máquinas, já que os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras do setor.

A entidade alerta que o aumento das tarifas pode elevar custos, reduzir investimentos e afetar cadeias produtivas dos dois países. Segundo a associação, a medida fecha oportunidades para empresas brasileiras que pretendiam ampliar sua presença no mercado americano.

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