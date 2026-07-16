Mulher é presa suspeita de abuso contra adolescente no Ceará

Polícia Civil segue com investigação e mantém identidade da vítima em sigilo

Taís Benício foi presa pela Polícia Civil em Aurora, na região do Cariri cearense, suspeita de envolvimento no abuso sexual de um adolescente de 13 anos. Segundo as investigações, além da participação no crime, ela teria divulgado imagens da violência nas redes sociais. A prisão ocorreu após o vídeo do abuso viralizar, levando os investigadores a localizar a suspeita.

A Polícia Civil informou que a legislação brasileira também prevê punições para quem compartilha ou armazena conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes. A identidade da vítima permanece preservada conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o caso continua sendo investigado pelas autoridades.