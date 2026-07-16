BONITO: Agesul lança licitação para reforma e adequações no aeroporto regional

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou nesta segunda-feira (13) o aviso de lançamento da licitação para a reforma do Terminal do Aeroporto Regional de Bonito. O investimento estimado é de R$ 682.419,73 e contempla a reforma do terminal, a construção da Central de Resíduos e adequações nas instalações do poço, fortalecendo a infraestrutura aeroportuária do município.

A licitação será realizada na modalidade Concorrência Eletrônica nº 096/2026, com critério de julgamento pelo menor preço. A abertura das propostas está marcada para o dia 29 de julho de 2026, às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

Atualmente, o Aeroporto Regional de Bonito conta com operações das três maiores companhias aéreas do país — Gol, Azul e LATAM —, oferecendo voos diretos para os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo. A ampliação da malha aérea fortaleceu a conectividade do município e consolidou o aeroporto como uma das principais portas de entrada para turistas que visitam a Capital do Ecoturismo.

A reforma prevista busca modernizar a estrutura do terminal, proporcionando mais conforto aos passageiros, melhores condições de operação e mais eficiência no atendimento, acompanhando o crescimento da movimentação de visitantes e a expansão do turismo em Bonito.

Para o prefeito Josmail Rodrigues, a publicação da licitação representa mais um avanço para o desenvolvimento da infraestrutura do município.

“Bonito vem recebendo cada vez mais visitantes e isso exige investimentos que acompanhem esse crescimento. A modernização do nosso aeroporto é fundamental para oferecer uma estrutura mais adequada aos passageiros, fortalecer o turismo e contribuir com o desenvolvimento econômico do município. É uma obra que beneficia toda a população e quem escolhe Bonito como destino.”

O Aeroporto Regional de Bonito desempenha um papel estratégico para a economia local, impulsionando o turismo e ampliando a conexão do município com importantes centros do país. Com a reforma do terminal, a expectativa é oferecer ainda mais qualidade na recepção dos visitantes e acompanhar o crescimento da demanda por voos para Bonito.