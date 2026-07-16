Ponta Porã completa 114 anos com uma semana de programação cultural, esportiva e de qualificação profissional

Ponta Porã comemora, no dia 18 de julho, os 114 anos de sua emancipação político-administrativa. Para marcar a data, a Prefeitura Municipal preparou uma semana inteira de programação gratuita, entre os dias 14 e 19 de julho, reunindo música, dança, esporte, artesanato e ações de qualificação profissional em diferentes espaços da cidade.

A cidade celebra mais um aniversário reafirmando sua identidade de fronteira, formada pelo encontro de culturas que caracteriza a região. A programação deste ano valoriza artistas, grupos e projetos locais e convida a população a participar das comemorações.

Música e cultura no palco da cidade

O destaque das noites de 14, 15 e 16 de julho é o Mosaico: Sons e Movimento, que ocupa o Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez, sempre às 19h, com apresentações de alunos e grupos artísticos dos projetos de música, dança e cultura do município. Passam pelo palco nomes como o Saxo de La Estación, a Banda de Percussão Mirim Sérgio Martins Sobrinho (BASEMAR), a Orquestra Fronteiriça Adir Teixeira de Oliveira (OFATO), a Camerata Pontaporanense de Cordas e Sopro, a Orquestra Metal de Ponta (OMEP), o grupo IMPACTO – Percussão Sinfônica e a Banda Sinfônica Municipal Isaac Borges Capillé (IBC), entre outros.

Na noite de 17 de julho, às 19h, o mesmo Centro de Convenções recebe o ato comemorativo “114 Anos de Ponta Porã – Uma cidade em movimento”, momento central das celebrações do aniversário.

As festividades também chegam ao tradicional Parque dos Ervais: em 16 de julho, às 20h, o espaço recebe o show da dupla Henrique e Diego, com entrada gratuita.

Artesanato e economia criativa

A valorização do artesanato local ganha espaço logo no início da semana. Nos dias 14 (das 14h às 16h30) e 15 de julho (das 8h às 11h), o Auditório da Prefeitura de Ponta Porã recebe o atendimento para emissão da Carteira Nacional do Artesão. Ainda no dia 14, às 18h, o mesmo auditório sedia a palestra “Artesanato em Mato Grosso do Sul: avanços, desafios e a importância do associativismo”.

Nos dias 17 e 18 de julho, a partir das 17h, a Praça Pedro Manvailler recebe a Fronteira Criativa, festival que reúne gastronomia, música ao vivo, arte, cultura e expositores da economia criativa. A programação de apresentações traz atrações como o Grupo GYM, a Orquestra de Violão e Harpa da Gobernación de Amambay (Paraguai), Felipe Santtos, o Grupo de Dança Studio Areadne, o Grupo Ipê de Serra e uma noite de karaokê.

Qualificação e desenvolvimento

No dia 14 de julho, às 19h, o Parque Tecnológico Internacional (PTIn), na Avenida Brasil, recebe o lançamento do Inova Ponta Porã, programa voltado à qualificação profissional e ao incentivo ao empreendedorismo. No dia 15 de julho, às 18h, está prevista a entrega da reforma do Ginásio Poliesportivo no Distrito de Itamarati, ampliando a estrutura esportiva do município.

Esporte encerra as comemorações

A semana de aniversário se encerra no domingo, 19 de julho, às 7h, com a Corrida Homens do Fogo, no Parque dos Ervais, reunindo atletas e a comunidade em uma manhã dedicada ao esporte.

Serviço — Programação completa dos 114 anos

14/07 (terça-feira)

14h às 16h30 — Carteira Nacional do Artesão · Auditório da Prefeitura de Ponta Porã

18h — Palestra “Artesanato em Mato Grosso do Sul: avanços, desafios e a importância do associativismo” · Auditório da Prefeitura de Ponta Porã

19h — Mosaico: Sons e Movimento · Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez

19h — Lançamento do Inova Ponta Porã · PTIn (Avenida Brasil)

15/07 (quarta-feira)

8h às 11h — Carteira Nacional do Artesão · Auditório da Prefeitura de Ponta Porã

18h — Entrega da reforma do Ginásio Poliesportivo no Distrito de Itamarati

19h — Mosaico: Sons e Movimento · Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez

16/07 (quinta-feira)

19h — Mosaico: Sons e Movimento · Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez

20h — Show Henrique e Diego (entrada gratuita) · Parque dos Ervais

17/07 (sexta-feira)

17h — Fronteira Criativa · Praça Pedro Manvailler

19h — 114 Anos de Ponta Porã: Uma cidade em movimento · Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez

18/07 (sábado)

17h — Fronteira Criativa · Praça Pedro Manvailler

19/07 (domingo)

7h — Corrida Homens do Fogo · Parque dos Ervais