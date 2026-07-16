Padre do DF é excomungado pelo Vaticano

Padre contesta decisão de excomunhão

O Padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, do Distrito Federal, foi excomungado pelo Vaticano após aderir à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), grupo católico tradicionalista fundado em 1970 pelo arcebispo Marcel Lefebvre. A organização mantém divergências com a Santa Sé por defender práticas anteriores ao Concílio Vaticano II e por questões relacionadas à autoridade da Igreja.

Segundo o Vaticano, a adesão do sacerdote sem autorização oficial tornou seus atos ministeriais considerados ilícitos. A FSSPX permanece em situação irregular dentro da Igreja Católica, embora seus membros afirmem atuar na preservação da tradição católica.

Em pronunciamento, Padre Françoá afirmou que a excomunhão é “inválida” e declarou que continuará pregando o que chama de “verdadeira fé católica”. Ele também criticou o modelo atual da Igreja Católica, classificando a estrutura sinodal e modernista como uma “farsa” e um “parasita”.

“O que se vive hoje na nova Igreja Católica, sinodal, modernista, globalizada, afeminada, é uma farsa. Ao mesmo tempo, sou consciente que a Igreja Conciliar Sinodal, a atual Igreja Católica modernista, é um parasita que cresceu utilizando as estruturas desta árvore frondosa, que é a Igreja Católica, a verdadeira”, afirmou Padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa.

A Capela Santo Atanásio informou que continuará suas atividades e que o sacerdote seguirá celebrando missas, defendendo a posição de permanecer ligado à tradição católica.