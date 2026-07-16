Coronel David reforça pleito da Polícia Civil e governador anuncia nomeações para o início de 2027

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve nesta quarta-feira (15), em reunião com o governador Eduardo Riedel (PP) para tratar da nomeação dos investigadores e escrivães aprovados no último concurso público da Polícia Civil.

Como resultado da reunião, Riedel informou que a nomeação dos novos investigadores e escrivães será realizada no início de 2027. Segundo ele, uma restrição prevista na Constituição do Estado e na legislação eleitoral, impede a prática de determinados atos administrativos nos 180 dias que antecedem o fim do mandato.

Durante o encontro, que reuniu o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o presidente do Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), José Nascimento Sobrinho, o deputado estadual Pedro Caravina e a comissão de aprovados no concurso da Polícia Civil, o parlamentar destacou a importância da nomeação dos novos investigadores e escrivães para recompor o efetivo da corporação, fortalecer as investigações e ampliar a capacidade de atendimento à população em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

“Essa é uma pauta importante para a segurança pública. O fortalecimento da Polícia Civil significa mais capacidade de investigação, combate à criminalidade e melhores serviços prestados à população. É importante que os aprovados tenham essa confirmação do governador de que a nomeação ocorrerá no início do próximo ano”, disse Coronel David.

Em junho deste ano, o Governo do Estado concluiu a formação de 447 novos policiais civis na Academia de Polícia Civil (Acadepol), sendo 330 investigadores e 117 escrivães. A turma encerrou o Curso de Formação Policial no dia 12 de junho e teve o resultado final do concurso homologado em 19 de junho.