TRE-MS julga recurso de Neno Razuk sobre perda de mandato

Julgamento sobre mandato ocorre na próxima terça-feira

O TRE-MS marcou para terça-feira (21) o julgamento do processo que pode reverter a perda do mandato do ex-deputado estadual Roberto Razuk Filho, o Neno Razuk (PL). A ação foi apresentada pelo Partido Liberal e pelo ex-parlamentar após a retotalização dos votos das eleições de 2022, que alterou a composição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A mudança ocorreu após a anulação de 10.782 votos recebidos por Raquelle Trutis, condenada junto com o ex-deputado federal Loester Trutis por irregularidades em gastos de campanha. Com a nova contagem, Neno Razuk perdeu a vaga para João César Mattogrosso (PSDB), que assumiu o cargo em maio deste ano.

Além da disputa eleitoral, o caso envolve o impacto da perda do foro privilegiado, após Neno se tornar alvo de mandado de prisão por suspeita de envolvimento com a exploração do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. A defesa também aguarda análise de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco, denunciou Neno Razuk, familiares e outros envolvidos por suposta participação em organização criminosa ligada a jogos ilegais, corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia foi aceita pela Justiça e segue em tramitação.