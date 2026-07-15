Lia Nogueira pede nomeação de 447 aprovados da Polícia Civil em MS

Profissionais concluíram todas as etapas do concurso e podem ampliar o atendimento da segurança pública em MS

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao Governo de Mato Grosso do Sul a nomeação de 447 aprovados no concurso da Polícia Civil que já concluíram a formação e estão aptos para assumir as funções. O grupo é formado por 330 investigadores e 117 escrivães que aguardam convocação para reforçar as equipes nas delegacias do Estado.

A solicitação foi apresentada após a demanda dos próprios aprovados, que procuraram a parlamentar em busca de apoio. Segundo Lia Nogueira, a entrada desses profissionais pode contribuir para melhorar o atendimento à população e fortalecer o trabalho de investigação criminal.

Os investigadores e escrivães desempenham funções fundamentais no registro de ocorrências, apuração de crimes e andamento dos procedimentos policiais. A nomeação dos novos servidores é apontada como uma medida para reduzir a sobrecarga das equipes e ampliar a capacidade de resposta da Polícia Civil.