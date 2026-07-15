MIRANDA: Produção agrícola, informática e floricultura são temas de cursos realizados.

A qualificação profissional segue chegando às comunidades rurais e indígenas de Miranda por meio de cursos voltados à produção agrícola, tecnologia, artes ornamentais e fortalecimento comunitário. As capacitações foram promovidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, com execução técnica do Senar e ações desenvolvidas por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, sob a coordenação do secretário Wilson Santos.

Na Aldeia Kaikoe, foi realizado o Curso de Hortaliças Tuberosas, com orientações sobre preparo do solo, plantio e manejo de culturas importantes para a alimentação e comercialização.

No Assentamento Bandeirantes, aconteceu o Curso de Hortaliças de Fruto, capacitando os participantes em técnicas de cultivo e manejo de espécies de grande importância para a agricultura familiar.

Já na Baiazinha do Gravi, foi promovido o Curso de Informática Básica, ampliando o acesso ao conhecimento tecnológico e proporcionando novas oportunidades de aprendizado aos participantes.

Na Aldeia Morrinho, foi realizado o Curso de Floricultura, Cactos e Suculentas, incentivando o cultivo de plantas ornamentais e a diversificação das atividades produtivas da comunidade.

Outro destaque foi o Curso de Educação para Organização Comunitária, realizado na Cafeteria Café com Flores, abordando temas relacionados à participação social, organização coletiva e fortalecimento das comunidades.

A mobilização foi realizada pela servidora da Secretaria Municipal de Agricultura, Fátima Ramos. A Secretaria segue disponibilizando cursos e oportunidades por meio do secretário Wilson Santos, levando qualificação para diferentes comunidades do município.

A Prefeitura de Miranda agradece ao presidente do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, Adauto Rodrigues, pela parceria e pelo compromisso em levar conhecimento e novas oportunidades à população.