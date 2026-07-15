AQUIDAUANA: Projeto Elos do Cuidado inicia capacitação com agentes comunitários de saúde

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), iniciou nesta terça-feira, 14, o Projeto Elos do Cuidado: Tecendo a Linha de Cuidado dos Pacientes Crônicos.

O projeto é uma iniciativa desenvolvida pela médica cardiologista Dra. Paola Barbero com o objetivo de fortalecer o acompanhamento e a assistência aos pacientes com doenças crônicas na Atenção Primária à Saúde.

O primeiro encontro reuniu os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), profissionais que desempenham um papel fundamental no acompanhamento das famílias e na construção do vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde.

Durante a capacitação, a Dra. Paola apresentou a proposta do projeto e destacou a importância da atuação dos ACS na identificação, orientação e acompanhamento dos pacientes, contribuindo para um cuidado mais próximo, contínuo e humanizado.

O Projeto Elos do Cuidado foi desenvolvido para fortalecer a linha de cuidado dos pacientes crônicos, promovendo a integração entre as equipes de saúde, a qualificação dos profissionais e a organização do acompanhamento de pessoas com condições como hipertensão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares.

A proposta também busca incentivar ações de prevenção, promoção da saúde e educação em saúde, favorecendo melhores resultados no tratamento e na qualidade de vida dos usuários.

A capacitação marca o início de uma série de encontros que serão realizados com as equipes da rede municipal de saúde, ampliando o conhecimento dos profissionais e fortalecendo as estratégias de cuidado integral aos pacientes crônicos.
Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana – MS. url: https://aquidauana.ms.gov.br/noticia/9793/projeto-elos-do-cuidado-inicia-capacitacao-com-agentes-comunitarios-de-saude-em-aquidauana

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