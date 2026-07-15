Hospital São Julião abre processo seletivo com contratação imediata em pelo menos 14 áreas

Instituição oferece oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, benefícios atrativos e vagas inclusivas para PcD

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O Hospital São Julião, referência em saúde e reabilitação em Mato Grosso do Sul, está com processo seletivo aberto para contratação imediata em pelo menos 14 áreas de atuação.

As oportunidades contemplam os setores administrativo, assistencial, operacional e de gestão, reforçando o compromisso da instituição com a ampliação da equipe e a qualidade do atendimento prestado à população.

Há vagas para técnico de Enfermagem, assistente Administrativo, estagiário (a) de Fisioterapia (Ensino Superior), auxiliar de Faturamento, auxiliar de Lavanderia, auxiliar de Limpeza, auxiliar de Nutrição, gerente de Nutrição Hospitalar, farmacêutico Hospitalar e assistente de Atendimento.
Há ainda vagas para porteiro, motorista de ambulância, eletricista e recepcionista.

Para algumas funções, a jornada de trabalho é em escala de 12 horas por 36 horas. Todas as vagas também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD), reforçando a política de inclusão e valorização da diversidade adotada pela instituição.

Além de salários a partir de R$ 1.621,00, os colaboradores contam com um pacote de benefícios que inclui auxílio-creche de R$ 100,00 para filhos de até 5 anos e 11 meses, vale-transporte para quem necessitar, convênio odontológico da UNIODONTO por R$ 24,99 mensais por pessoa, estacionamento no local, refeição no hospital com desconto mensal de R$ 50,00, convênio com o SESC para acesso a atividades de lazer, cultura, esportes e turismo, além de parcerias com diversas instituições de ensino que garantem descontos em cursos de graduação e pós-graduação.

Vale destacar que a remuneração varia de acordo com o cargo.
Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (67) 33358-1546, informando a vaga pretendida.

Mutirão de contratação – Para agilizar o preenchimento das vagas operacionais, o Hospital São Julião realiza, nesta quarta-feira (15), das 7h30 às 11h, um mutirão de contratação voltado exclusivamente para as funções de Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Lavanderia.

Os candidatos devem comparecer ao bloco Administrativo do Hospital São Julião, localizado na Rua Lino Villachá, 1.250, em Campo Grande, levando currículo atualizado.

A iniciativa busca acelerar as contratações e ampliar o quadro de profissionais de uma instituição que, há quase 85 anos, desempenha um papel fundamental na assistência à saúde em Mato Grosso do Sul, oferecendo oportunidades para quem deseja construir uma carreira em um ambiente de acolhimento, desenvolvimento profissional e

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