Tarifa de Trump ameaça suco de laranja brasileiro nos EUA

Suco de laranja vira alvo da guerra comercial entre Brasil e EUA

O suco de laranja, um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, entrou no centro das preocupações após o anúncio de uma sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. O país é líder mundial nas exportações do produto e tem os americanos como um dos maiores destinos da produção nacional.

O Estado de São Paulo concentra cerca de 78% da produção brasileira de laranja e mais de 80% do processamento do suco. A dependência do mercado americano aumentou nos últimos anos devido à queda da produção na Flórida, afetada pela doença greening, que prejudicou os pomares locais.

Especialistas avaliam que a nova tarifa pode reduzir a competitividade do produto brasileiro, aumentar os preços ao consumidor americano e provocar impactos econômicos nos dois países. O setor afirma que os Estados Unidos ainda dependem do Brasil para manter o abastecimento.

O governo brasileiro avalia medidas para ampliar mercados e proteger as exportações. Representantes da indústria e do agronegócio devem participar de reuniões para discutir alternativas diante da possível entrada da nova taxa em vigor.