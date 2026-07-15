Filho brasileiro de Mick Jagger vê semifinal da Copa ao lado do pai

Cantor inglês mantém tradição de acompanhar partidas de futebol ao lado do filho, que também já torceu pelo Brasil

Mick Jagger esteve presente na semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, em Atlanta, nos Estados Unidos, e acompanhou a partida ao lado do filho Lucas Jagger. O jovem, nascido em Nova York, tem nacionalidade brasileira por ter sido criado no país pela mãe, a apresentadora e modelo Luciana Gimenez.

Apaixonado por futebol, o vocalista dos Rolling Stones costuma frequentar estádios e já foi visto em jogos da seleção brasileira ao lado do filho. Desta vez, a dupla reforçou a torcida pela Inglaterra na busca por uma vaga na final do Mundial.

Lucas Jagger e Mick acompanharam a vitória inglesa e a expectativa pelo confronto decisivo contra a Espanha. O cantor também esteve nas quartas de final da competição, quando a Inglaterra venceu a Noruega de virada e avançou no torneio.

A presença de Mick Jagger em jogos da Inglaterra voltou a movimentar as redes sociais, mas a fama de “pé frio” associada ao artista perdeu força após a classificação da seleção inglesa.