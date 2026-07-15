Filho brasileiro de Mick Jagger vê semifinal da Copa ao lado do pai

Mick Jagger leva Lucas Jagger para apoiar Inglaterra contra Argentina

Milton
Publicado por Milton
Foto: AFP

Cantor inglês mantém tradição de acompanhar partidas de futebol ao lado do filho, que também já torceu pelo Brasil

Mick Jagger esteve presente na semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, em Atlanta, nos Estados Unidos, e acompanhou a partida ao lado do filho Lucas Jagger. O jovem, nascido em Nova York, tem nacionalidade brasileira por ter sido criado no país pela mãe, a apresentadora e modelo Luciana Gimenez.

Apaixonado por futebol, o vocalista dos Rolling Stones costuma frequentar estádios e já foi visto em jogos da seleção brasileira ao lado do filho. Desta vez, a dupla reforçou a torcida pela Inglaterra na busca por uma vaga na final do Mundial.

Lucas Jagger e Mick acompanharam a vitória inglesa e a expectativa pelo confronto decisivo contra a Espanha. O cantor também esteve nas quartas de final da competição, quando a Inglaterra venceu a Noruega de virada e avançou no torneio.

A presença de Mick Jagger em jogos da Inglaterra voltou a movimentar as redes sociais, mas a fama de “pé frio” associada ao artista perdeu força após a classificação da seleção inglesa.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Batistuta troca os gramados pelo agronegócio na Argentina

Milton - 0
Ídolo argentino administra lavouras de soja, milho, girassol e pecuária Gabriel Batistuta, um dos maiores ídolos da história do futebol argentino, deixou os gramados em...
Leia mais

Costela de fogo de chão e sabores coloniais transformam a Serra Gaúcha em referência gastronômica

ANELISE PEREIRA - 0
A Serra Gaúcha é um dos destinos brasileiros mais procurados por quem busca uma experiência que une paisagens, cultura e boa gastronomia. Em cidades...
Leia mais

Camionete de luxo bate em poste e deixa bairro sem luz no Rita Vieira

Milton - 0
Polícia de trânsito acompanha ocorrência enquanto Energisa realiza reparos na rede elétrica Uma camionete RAM 1500 Classic 4x4 bateu contra um poste de energia na...
Leia mais

Bombeiros do Rio lançam plano para enfrentar efeitos do El Niño

Milton - 0
Ações incluem monitoramento, treinamento e resposta rápida a eventos extremos O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro apresentou o Plano de Contingências Estadual para...
Leia mais