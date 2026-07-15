Mochi solicita reforço na segurança pública com novas viaturas para Anaurilândia e Vila Quebracho

Milton
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O deputado estadual Junior Mochi apresentou indicação solicitando, em caráter de urgência, a manutenção das viaturas atualmente utilizadas pelas forças de segurança no Distrito de Vila Quebracho e a destinação de uma nova viatura para o distrito, além do envio de outra viatura nova para o município de Anaurilândia.

A solicitação foi encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, ao delegado-geral da Polícia Civil, Lupércio Degerone Lúcio, e ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes.

A iniciativa atende pedido dos vereadores Leonardo de Jesus Godoy Platero, Jéssica dos Santos Pereira e Danilo Alves Bastos, da Câmara Municipal de Anaurilândia, que relataram as dificuldades enfrentadas devido ao desgaste das viaturas atualmente em operação.

Segundo Junior Mochi, investir em estrutura para as forças de segurança é garantir melhores condições de trabalho aos policiais e mais agilidade no atendimento à população, fortalecendo a segurança em toda a região.

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