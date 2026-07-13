Perícia confirma ameaça a jornalista na fronteira

Audiência em Pedro Juan Caballero analisou dados extraídos do aparelho do acusado

A Justiça de Pedro Juan Caballero realizou nesta segunda-feira (13) a transcrição pericial do celular de Humberto Saúl Ruiz Gauto, de 22 anos, investigado por ameaçar de morte o jornalista Aníbal Gómez Caballero. Durante a audiência, conduzida pelo juiz Álvaro Justo Rojas Almirón, foi confirmada a mensagem intimidatória enviada à vítima, embora não tenham sido encontradas conversas diretas sobre o planejamento do crime.

A análise também identificou mensagens de um contato identificado como “Tio Santiago Benítez”, atribuído ao deputado Santiago Benítez, nas quais há diálogo sobre compra de munições. Fotografias de dinheiro, um fuzil e munições também foram extraídas do aparelho e incorporadas ao processo.

O investigado permanece em prisão domiciliar por coação agravada, enquanto o Ministério Público decidirá se amplia a investigação ou instaura um novo procedimento sobre possível tráfico de armas.