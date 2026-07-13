Iniciativa de Ronilço Guerreiro avança com segunda etapa da Praça dos Livros

Contrato de nova fase da Praça dos Livros é publicado e obra terá 180 dias de execução

A iniciativa do vereador Ronilço Guerreiro para criação da Praça dos Livros avançou com a publicação do contrato da segunda etapa da obra no Diário Oficial do Estado. O projeto, desenvolvido pelo Governo do Estado com recursos de emendas da bancada federal, prevê a conclusão dos serviços em até 180 dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços.

A Praça dos Livros foi planejada como uma biblioteca a céu aberto, reunindo espaços destinados à leitura, esporte, cultura e lazer. A proposta busca transformar um espaço público em um ambiente de convivência para crianças, jovens e adultos, incentivando o contato com os livros e fortalecendo a formação de novos leitores.

O contrato foi firmado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a empresa KM Engenharia Ltda., responsável pela execução da nova etapa, com investimento previsto de R$ 1.000.508,03. A primeira fase já conta com estrutura esportiva e áreas de lazer no Bairro Seminário.

Segundo Ronilço Guerreiro, o objetivo do projeto é levar a leitura para além das bibliotecas tradicionais e aproximar os livros do cotidiano da população. Com a conclusão da obra, a expectativa é ampliar as atividades culturais e consolidar a Praça dos Livros como um espaço de educação, lazer e integração social em Campo Grande.