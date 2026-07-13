MPMS apura impactos do eucalipto em Três Lagoas

Plantios de eucalipto entram na mira do Ministério Público

O MPMS instaurou um inquérito civil para investigar possíveis impactos ambientais provocados pela expansão das plantações de eucalipto em Três Lagoas e municípios da região leste do Estado. A apuração é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas e analisa denúncias relacionadas a danos em nascentes, fauna e flora.

Segundo o MPMS, relatórios técnicos apontam indícios de degradação de recursos hídricos, incluindo mais de 400 nascentes afetadas na região, principalmente em áreas rurais de municípios como Três Lagoas e Selvíria. A investigação também avalia os efeitos da monocultura sobre o Cerrado e o equilíbrio ambiental.

O procedimento vai verificar a regularidade dos licenciamentos ambientais, autorizações para uso da água, planos de manejo florestal e medidas de compensação exigidas aos empreendimentos de celulose. O objetivo é identificar eventuais danos e garantir o cumprimento da legislação ambiental vigente.