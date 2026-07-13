Caminhoneiros de MS apoiam greve e cobram valorização dos fretes

Movimento iniciado em São Paulo busca avanço da MP do Frete no Senado

Caminhoneiros de Mato Grosso do Sul manifestaram apoio à greve iniciada no Porto de Santos, em São Paulo, e afirmam que a categoria enfrenta dificuldades devido à desvalorização dos fretes. Os trabalhadores reclamam que os valores pagos atualmente não acompanham os custos elevados com diesel, pedágios e manutenção dos veículos.

Em Campo Grande, motoristas afirmaram que uma paralisação mais ampla poderia ser necessária para chamar atenção das autoridades. A mobilização busca pressionar pela votação da MP 1.343/2026, conhecida como MP do Frete, antes do prazo de validade no Senado Federal.

Caminhoneiros autônomos relatam que, em muitos casos, o valor recebido pelo transporte não é suficiente nem para cobrir o combustível utilizado na viagem. A categoria também destaca problemas nas rodovias e falta de estrutura para descanso durante os trajetos.

Para os trabalhadores, uma greve nacional poderia ser uma forma de cobrar mudanças e garantir melhores condições para quem depende das estradas.