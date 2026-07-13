Campo Grande se despede de Diogo Ajala sob forte comoção

Familiares e autoridades prestam últimas homenagens a Diogo Ajala

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Cerimônia reuniu familiares, amigos, autoridades e servidores públicos no Memorial Park

Esposa, pais e líderes religiosos destacaram a fé, o legado e o amor à família deixados pelo jornalista. O velório do jornalista, radialista, pastor evangélico e servidor da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Diogo Silas de Ajala Lobo, foi marcado por grande comoção na manhã desta segunda-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande. A cerimônia reuniu familiares, amigos, autoridades, servidores públicos e membros da comunidade cristã para prestar a última homenagem.

Entre os presentes estavam a prefeita Adriane Lopes, o primeiro-cavalheiro e deputado estadual Lídio Lopes, além do secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza e dentre outros. Pastores levaram palavras de conforto e esperança à família.

Emocionada, a mãe agradeceu a presença de todos e ressaltou o caráter cristão do filho, enquanto o pai lembrou que Diogo sempre se dedicou a ajudar o próximo. A viúva prestou uma emocionante homenagem ao esposo, declarando seu amor e gratidão pelos 36 anos de convivência, destacando que viveram um casamento de respeito e companheirismo. Em sua mensagem final, fez um apelo para que as famílias não permitam que as brigas destruam seus lares e valorizem o amor entre esposos e filhos.

O sepultamento ocorreu sob forte emoção, encerrando a despedida de um profissional lembrado pelo compromisso com a comunicação, a educação e a fé.

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