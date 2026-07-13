Dubai usa tecnologia para distribuir alimentos e combater a fome

Ação une inovação e solidariedade para preservar a dignidade de quem precisa

Dubai implantou um projeto social que vem ganhando destaque mundial pela forma inovadora de combater a fome sem expor as pessoas em situação de vulnerabilidade. Desde 2022, quiosques automatizados passaram a oferecer gratuitamente pães recém-assados e refeições quentes durante todos os dias, 24 horas por dia.

Batizada de “Pão para Todos”, a iniciativa foi criada com o objetivo de garantir que ninguém precise enfrentar a noite sem alimento, permitindo que os beneficiados recebam comida de maneira rápida, simples e discreta. O modelo busca preservar a dignidade das pessoas, evitando constrangimentos durante o atendimento.

A ação recebeu reconhecimento nas redes sociais e passou a ser apontada como exemplo de união entre tecnologia, solidariedade e responsabilidade social. O projeto mostra como soluções modernas podem ser utilizadas para enfrentar problemas antigos e melhorar a qualidade de vida da população.