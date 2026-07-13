Dubai usa tecnologia para distribuir alimentos e combater a fome

Quiosques oferecem pão e refeições gratuitas 24 horas por dia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Ação une inovação e solidariedade para preservar a dignidade de quem precisa

Dubai implantou um projeto social que vem ganhando destaque mundial pela forma inovadora de combater a fome sem expor as pessoas em situação de vulnerabilidade. Desde 2022, quiosques automatizados passaram a oferecer gratuitamente pães recém-assados e refeições quentes durante todos os dias, 24 horas por dia.

Batizada de “Pão para Todos”, a iniciativa foi criada com o objetivo de garantir que ninguém precise enfrentar a noite sem alimento, permitindo que os beneficiados recebam comida de maneira rápida, simples e discreta. O modelo busca preservar a dignidade das pessoas, evitando constrangimentos durante o atendimento.

A ação recebeu reconhecimento nas redes sociais e passou a ser apontada como exemplo de união entre tecnologia, solidariedade e responsabilidade social. O projeto mostra como soluções modernas podem ser utilizadas para enfrentar problemas antigos e melhorar a qualidade de vida da população.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Projeto de Pollon que restringe benefícios a invasores de terra aguarda Senado

Milton - 0
Exceção mantém transferência de renda apenas enquanto durar a desocupação O Projeto de Lei 709/2023, de autoria do deputado federal Marcos Pollon, aguarda votação no...
Leia mais

PF deflagra operação contra abuso infantil na internet em MS

Milton - 0
Investigação busca aprofundar informações e localizar possíveis envolvidos nos crimes A Polícia Federal deflagrou a Operação Aeges 4 para combater crimes de abuso sexual infantojuvenil...
Leia mais

Canetas ilegais do Paraguai não têm equivalência comprovada

Milton - 0
Checagem confirma que canetas paraguaias não são equivalentes às registradas A Anvisa esclareceu que é falsa a informação de que testes laboratoriais comprovaram a equivalência...
Leia mais

CORUMBÁ: Prefeito sanciona lei que regulamenta recesso de técnicos de apoio pedagógico

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, sancionou nesta sexta-feira, 10 de julho, a Lei Complementar nº 373, que reestrutura o regime...
Leia mais