CDL Campo Grande orienta lojistas a transformar estoque da Copa em oportunidade

Lojistas de Campo Grande recebem orientação para evitar prejuízo após eliminação do Brasil

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Copa do Mundo Feminina de 2027 pode impulsionar novamente a procura por produtos nas cores do Brasil

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deixou lojistas com estoques de camisetas, bandeiras e acessórios que perderam o ritmo de vendas, mas a CDL Campo Grande orienta que o momento exige estratégia e não liquidação precipitada. O presidente da entidade, Adelaido Figueiredo, afirma que a redução exagerada de preços pode comprometer a margem de lucro e prejudicar o caixa das empresas.

Segundo a CDL, os produtos podem ser armazenados adequadamente para serem reaproveitados na Copa do Mundo Feminina de 2027, quando o Brasil sediará o torneio. A entidade também recomenda usar o apelo das cores nacionais em campanhas cívicas, criar combos de venda e reposicionar as peças como itens de moda casual.

Para Adelaido, o varejo precisa agir com planejamento diante dos imprevistos. Ele destaca que o estoque atual ainda representa um ativo para o comerciante e pode se transformar em oportunidade de vendas futuras. A orientação é manter a calma, proteger o capital de giro e buscar alternativas para valorizar os produtos.

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