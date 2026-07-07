Porca dá à luz 36 leitões vivos em MS

Genética e manejo garantem resultado expressivo na suinocultura de Rio Verde

A suinocultura de Rio Verde de Mato Grosso alcançou um resultado expressivo com o nascimento de 36 leitões vivos em um único parto na Multiplicadora da COOASGO. O feito foi registrado no dia 2 de julho por uma matriz em seu terceiro ciclo reprodutivo, que deu à luz 37 leitões, sendo apenas um natimorto. O desempenho supera a média da unidade e é considerado um dos melhores já registrados no local. Segundo informações do Veja Folha, o resultado reflete os avanços dos programas de melhoramento genético e das práticas de manejo adotadas pela cooperativa.

Após o parto, os leitões foram distribuídos para mães de leite, estratégia utilizada para garantir alimentação adequada e desenvolvimento saudável dos animais. A COOASGO destaca que a combinação entre genética de alta qualidade, assistência técnica permanente e manejo especializado tem sido fundamental para elevar a produtividade, fortalecer a cadeia suinícola regional e ampliar a competitividade dos produtores, consolidando a atividade como referência em eficiência e sustentabilidade.