Porca dá à luz 36 leitões vivos em MS

Impressionante: porca dá à luz 36 leitões vivos e surpreende produtores em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Genética e manejo garantem resultado expressivo na suinocultura de Rio Verde

A suinocultura de Rio Verde de Mato Grosso alcançou um resultado expressivo com o nascimento de 36 leitões vivos em um único parto na Multiplicadora da COOASGO. O feito foi registrado no dia 2 de julho por uma matriz em seu terceiro ciclo reprodutivo, que deu à luz 37 leitões, sendo apenas um natimorto. O desempenho supera a média da unidade e é considerado um dos melhores já registrados no local. Segundo informações do Veja Folha, o resultado reflete os avanços dos programas de melhoramento genético e das práticas de manejo adotadas pela cooperativa.

Após o parto, os leitões foram distribuídos para mães de leite, estratégia utilizada para garantir alimentação adequada e desenvolvimento saudável dos animais. A COOASGO destaca que a combinação entre genética de alta qualidade, assistência técnica permanente e manejo especializado tem sido fundamental para elevar a produtividade, fortalecer a cadeia suinícola regional e ampliar a competitividade dos produtores, consolidando a atividade como referência em eficiência e sustentabilidade.

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