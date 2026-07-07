FAC e Emha realizam intercâmbio socioambiental para idosos

Os moradores do Condomínio da Melhor Idade terão uma manhã dedicada ao aprendizado, à convivência e à sustentabilidade nesta quarta-feira (8). Promovido pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) em parceria com a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), o Dia de Campo: 1º Intercâmbio Socioambiental – FAC & EMHA reunirá 40 idosos em atividades práticas na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA), em Campo Grande.

A programação tem como objetivo incentivar hábitos sustentáveis e fortalecer a convivência coletiva entre os moradores do primeiro empreendimento de locação social voltado exclusivamente para idosos da Capital. O condomínio está localizado na região central da cidade, no cruzamento das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Fábio Zahran.

As atividades começam a partir das 9 horas, com credenciamento e acolhida na UTA, localizada na Rua Santana, nº 1.750. O transporte dos participantes será realizado pela EMHA, com saída prevista às 8h30.

Durante a manhã, os idosos participarão da Oficina de Compostagem e Implantação de Horta, que abordará práticas de cultivo sustentável, reaproveitamento de resíduos orgânicos e produção de alimentos. O conhecimento adquirido terá aplicação direta no Condomínio da Melhor Idade, que contará com uma horta comunitária para o cultivo de hortaliças pelos próprios moradores.

Além do contato com a agricultura urbana, os participantes também terão acesso à oficina de artesanato sustentável “Flor em Jeans – Peso de Porta”. A atividade ensinará técnicas de reaproveitamento de materiais como retalhos de jeans, juta e sacos plásticos, estimulando a criatividade e reforçando conceitos de economia circular e consumo consciente.

Ao final das oficinas, os participantes receberão certificados de conclusão. O evento será encerrado com um almoço de confraternização entre os moradores e as equipes do FAC, da EMHA e da UTA.

A iniciativa integra as ações voltadas à promoção da qualidade de vida, inclusão social e educação ambiental para os idosos atendidos pelo Condomínio da Melhor Idade, fortalecendo a autonomia dos moradores e incentivando práticas sustentáveis no dia a dia.