Prefeitura de Três Lagoas nega acusação de perseguição a jornalista

Acusação contra veículo oficial é contestada e município afirma que medidas judiciais podem ser tomadas após investigação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Polícia deve concluir apuração sobre ataque antes de avaliar possíveis responsabilidades por falsas acusações

A Prefeitura de Três Lagoas negou qualquer envolvimento na agressão sofrida pelo jornalista Octávio Augusto, conhecido como Tavinho que afirmou ter sido perseguido por um veículo do município antes de ser atacado por três homens. Em vídeo gravado logo após o crime, a vítima aparece com o rosto coberto de sangue e relata uma suposta perseguição política.

Segundo a administração municipal, não existem denúncias formais ou elementos que sustentem a acusação contra servidores ou veículos oficiais. A prefeitura explicou que a presença de um veículo na região ocorreu devido a uma ação pública realizada no bairro e afirmou que a ligação feita pelo jornalista é considerada sem fundamento.

O município informou que aguarda a conclusão do inquérito policial que investiga a agressão para esclarecer os fatos. Caso seja comprovado que houve uma acusação falsa feita de forma intencional contra a prefeitura ou o prefeito, poderão ser avaliadas medidas judiciais por crimes como calúnia ou denunciação caluniosa.

A investigação deverá apontar a autoria da agressão e verificar se houve ou não qualquer relação política no ataque. Até o momento, as acusações contra a administração municipal permanecem sem comprovação oficial.

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POLÍTICA

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