Dr. Victor Rocha homenageia Maurício Fedatto com Título de Visitante Ilustre

Câmara reconhece referência nacional no tiro esportivo e formação técnica

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Maurício Fedatto recebe honraria por contribuição à segurança e ao esporte

O vereador Dr. Victor Rocha entregou o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande ao instrutor e atleta Maurício Fedatto durante sessão ordinária da Câmara Municipal, em reconhecimento à sua trajetória no tiro esportivo e à contribuição para a formação técnica de profissionais da área de segurança. A homenagem foi recebida por Ana Beatris Fedatto, esposa do homenageado, que o representou na solenidade. Ao justificar a honraria, o parlamentar destacou a competência, a disciplina e o compromisso de Fedatto com a capacitação profissional e o desenvolvimento do esporte.

Graduado em Administração e especialista em Tecnologias da Inovação, ele é sócio do Projeto IAT, responsável pela formação de mais de mil alunos em todo o país, além de atuar como instrutor de Armamento e Tiro no Centro de Formação Delta Star, em Cascavel (PR). No esporte, acumula títulos como hexacampeão brasileiro de IPSC, 13 vezes campeão paranaense da modalidade e campeão Sul-Brasileiro de Silhuetas Metálicas, consolidando-se como referência nacional.

A homenagem reforça o reconhecimento da Câmara Municipal à sua contribuição para o fortalecimento da segurança, da formação técnica e do esporte brasileiro.

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