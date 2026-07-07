NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura entrega novos kimonos a alunos do Projeto Arte Suave

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul realizou, nesta segunda-feira, a entrega de novos kimonos aos alunos do Projeto Arte Suave – Jiu-Jítsu, em cerimônia realizada na sede da De La Riva NAS. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o incentivo ao esporte e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.

O evento reuniu os professores Flávio e Felipe, responsáveis pelo treinamento dos atletas, além de familiares, alunos e apoiadores do projeto, em um momento de celebração e valorização do esporte.

A entrega dos novos uniformes representa mais um importante investimento da Prefeitura no fortalecimento das atividades esportivas desenvolvidas no município, oferecendo melhores condições para que os alunos possam treinar, competir e evoluir dentro da modalidade.

O Projeto Arte Suave – Jiu-Jítsu, desenvolvido com incentivo da Prefeitura Municipal, atende crianças e jovens, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina, respeito e formação cidadã.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Ataque de cachorro deixa ciclista ferido no bairro Los Angeles

Milton - 0
Caso será investigado como omissão de cautela na guarda de animal Um homem de 31 anos ficou ferido após ser mordido por um cachorro enquanto...
Leia mais

Frente fria avança e traz previsão de mínima de 7°C em MS

Milton - 0
Previsão aponta nebulosidade, chuva isolada e rajadas de vento em MS Uma nova frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (7) e...
Leia mais

Paquetá tem lesão confirmada e desfalca o Brasil nas oitavas da Copa

Milton - 0
Brasil terá três dias de preparação antes de enfrentar Noruega ou Costa do Marfim Lucas Paquetá está fora das oitavas de final da Copa do...
Leia mais

Bombas explodem em Damasco durante visita de Macron à Síria

Milton - 0
Macron afirmou que visita à Síria continua e defendeu uma nação soberana e segura Duas bombas explodiram nesta terça-feira (7) nas proximidades de um hotel...
Leia mais