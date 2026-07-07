NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura entrega novos kimonos a alunos do Projeto Arte Suave

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul realizou, nesta segunda-feira, a entrega de novos kimonos aos alunos do Projeto Arte Suave – Jiu-Jítsu, em cerimônia realizada na sede da De La Riva NAS. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o incentivo ao esporte e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.

O evento reuniu os professores Flávio e Felipe, responsáveis pelo treinamento dos atletas, além de familiares, alunos e apoiadores do projeto, em um momento de celebração e valorização do esporte.

A entrega dos novos uniformes representa mais um importante investimento da Prefeitura no fortalecimento das atividades esportivas desenvolvidas no município, oferecendo melhores condições para que os alunos possam treinar, competir e evoluir dentro da modalidade.

O Projeto Arte Suave – Jiu-Jítsu, desenvolvido com incentivo da Prefeitura Municipal, atende crianças e jovens, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina, respeito e formação cidadã.