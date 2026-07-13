Velório de Alcides Bernal marca despedida do ex-prefeito

Ex-prefeito morreu após complicações cardíacas durante internação na Santa Casa

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, de 60 anos, está sendo velado na manhã desta segunda-feira (13), na Capela do Cemitério Jardim das Palmeiras, no Jardim Seminário. O sepultamento está previsto para as 16h, no próprio cemitério, reunindo familiares, amigos e autoridades para a despedida. Bernal morreu durante a madrugada após complicações cardíacas enquanto estava internado na Santa Casa por causa de um infarto agudo do miocárdio.

Durante um procedimento cirúrgico, os médicos identificaram uma trombose em stents implantados nas artérias, e o ex-prefeito sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias, não resistindo. Advogado por formação, Bernal ganhou destaque político ao ser eleito prefeito de Campo Grande em 2012, além de ter exercido os cargos de vereador e deputado estadual.

Nos últimos meses, ele também enfrentava um processo criminal após ser preso, em março, suspeito de envolvimento na morte do empresário Roberto Carlos Mazzini, caso em que alegava legítima defesa e que continua sob investigação. A defesa ainda não se manifestou sobre o andamento da ação.