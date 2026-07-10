Fábio Catanante prepara gravação do primeiro audiovisual da carreira em Campo Grande

Uma voz marcante. Grandes sucessos que atravessaram gerações. E um espetáculo pensado para emocionar do início ao fim. É com essa proposta que o cantor sul-mato-grossense Fábio André Catanante prepara a gravação do Fábio Catanante – Acoustic Sessions, primeiro audiovisual de sua carreira, marcada para o dia 10 de setembro, no Gran Murano, em Campo Grande.

O projeto levará o público a uma viagem musical pelas décadas de 70, 80 e 90, reunindo regravações de clássicos que marcaram época e continuam vivos na memória de milhões de pessoas. O repertório passeia pelo rock, pelo pop internacional e por sucessos românticos nacionais, trazendo interpretações de artistas que se tornaram referências mundiais, como Freddie Mercury e o Queen, Scorpions, Elvis Presley, Bee Gees, entre outros nomes que ajudaram a construir a história da música.

Mais do que revisitar grandes sucessos, o espetáculo foi concebido para proporcionar uma experiência musical. Dono de uma potência vocal impressionante, Fábio transita com naturalidade entre diferentes estilos e timbres, imprimindo personalidade própria a cada interpretação sem perder a essência das canções que marcaram gerações.

Natural de Campo Grande, Fábio iniciou sua trajetória artística ainda na infância, cantando ao lado do pai. Com o passar dos anos, integrou bandas, aperfeiçoou sua técnica e consolidou uma carreira nos palcos de eventos sociais, corporativos e apresentações por todo o Mato Grosso do Sul, tornando-se um dos intérpretes mais versáteis do Estado.

O talento também ganhou projeção nacional com participações no Domingão do Faustão, nos quadros Se Vira nos 30 e Os Imitadores. A experiência abriu portas para novos públicos, mas foi a dedicação à música, aliada à qualidade técnica e à entrega em cada apresentação, que consolidou sua identidade artística.

Agora, toda essa trajetória ganha um registro especial. O Fábio Catanante – Acoustic Sessions nasce para eternizar um repertório cuidadosamente selecionado e celebrar canções que resistem ao tempo, emocionam diferentes gerações e continuam presentes na vida de milhares de pessoas.

“Esse audiovisual representa a realização de um sonho construído ao longo de muitos anos. Escolhemos um repertório que fez parte da vida de muita gente e também da minha história. Quero que o público cante comigo, reviva boas lembranças e participe desse momento tão importante da minha carreira. Será uma noite preparada com muito carinho e respeito à música que atravessa gerações”, afirma Fábio Catanante.

A gravação será aberta ao público e promete reunir fãs, amigos, parceiros e amantes da boa música em uma noite marcada pela emoção, nostalgia e grandes interpretações. Os ingressos já estão à venda e as vagas são limitadas.

Serviço

Fábio Catanante – Acoustic Sessions

Gravação do primeiro audiovisual da carreira

Data: 10 de setembro

Local: Gran Murano – Campo Grande (MS)

Ingressos: Vendas abertas.

Informações e compra de ingressos: https://3aproducoescg.com.br/eventos/fabio-catanante-acoustic-sessions-15530.html

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