Laranja inicia safra com preços em queda

Safra 2026/27 da laranja começa com preços abaixo do ano passado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fundecitrus

Mercado deve definir preços mais consistentes com o avanço da colheita e do processamento

O mercado brasileiro de laranja iniciou a safra 2026/27 com preços inferiores aos registrados no mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Cepea. Nesta quinta-feira (2), a caixa de 40,8 quilos destinada à indústria foi cotada a R$ 31,25, enquanto no início da safra anterior o valor médio era de R$ 43,91. Apesar da expectativa de menor produção nesta temporada, a demanda das indústrias começou mais moderada, reduzindo a pressão sobre os preços.

De acordo com os pesquisadores, as negociações atuais refletem principalmente contratos firmados para frutas precoces e de meia-estação, além de operações pontuais no mercado spot. Em 2025, os baixos estoques elevaram a necessidade de compra das processadoras, cenário que não se repete neste ciclo. A expectativa é que, com o avanço da segunda florada e o aumento do processamento industrial ao longo das próximas semanas, o mercado estabeleça referências de preços mais representativas para o restante da safra 2026/27.

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BOCA AGRONEGÓCIO

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