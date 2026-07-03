PM registra crime de trânsito com adolescente após acidente em MS

Caso foi encaminhado à Polícia Civil para apuração das responsabilidades,

Na noite desta sexta-feira (3), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul registrou uma ocorrência de crime de trânsito em Nova Andradina após um acidente envolvendo um adolescente de 17 anos. O fato ocorreu no bairro Cohab III, quando um veículo VW Gol capotou em uma via de terra enquanto transportava cinco ocupantes. As equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas no local. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. A ocorrência mobilizou a guarnição do 8º Batalhão da PM.

Segundo informações apuradas pelos policiais, o veículo era conduzido pelo adolescente, que afirmou ter perdido o controle da direção ao passar por um obstáculo na estrada. Durante as diligências, foi constatado que o automóvel pertence a uma mulher de 38 anos, que teria permitido a condução por pessoa não habilitada. O acidente resultou em danos materiais e lesões corporais nos ocupantes. O caso foi registrado como crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. As informações foram encaminhadas à Polícia Civil para investigação.