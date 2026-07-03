Campo Grande sedia evento da Rota Bioceânica

Campo Grande será sede, nos dias 7 e 8 de julho, do Tarapacá Day, evento internacional que reunirá autoridades chilenas e brasileiras para ampliar as relações institucionais, comerciais, logísticas e turísticas entre os dois países. A programação reforça o protagonismo da Capital sul-mato-grossense na consolidação da Rota Bioceânica e na integração com a região chilena de Tarapacá.

O objetivo é fortalecer parcerias que impulsionem o desenvolvimento econômico, ampliem oportunidades de negócios e promovam o norte do Chile como importante destino comercial, logístico e turístico. Participam do encontro representantes do Governo Regional de Tarapacá, da Prefeitura de Iquique, da Zona Franca de Iquique (ZOFRI), da Empresa Portuária de Iquique (EPI), da Embaixada do Brasil no Chile, além de empresários e instituições públicas e privadas.

O evento também marca as comemorações pelos três anos do escritório da Corporação de Desenvolvimento de Tarapacá em Campo Grande, iniciativa reconhecida e apoiada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

Ao destacar a importância da cooperação entre os dois territórios a prefeita, Adriane Lopes, ressalta que Campo Grande vem consolidando sua posição estratégica na integração sul-americana “Campo Grande já é a Capital da Rota Bioceânica, uma rota que muda a economia da região Centro-Oeste do Brasil, uma rota que traz desenvolvimento. Estamos muito felizes em receber novamente a comitiva de Tarapacá. A inauguração da sala comercial do Chile aqui na Capital demonstrou, na prática, avanço no desenvolvimento econômico e na integração. Vamos celebrar um novo acordo através do Parktec CG e entendemos que juntos podemos promover ainda mais o desenvolvimento econômico dos nossos países”.

A programação do dia 7 será realizada no Hotel Deville, das 8h30 às 13h30, com a assinatura de convênios entre instituições públicas e privadas e a realização de um seminário voltado a autoridades e empresários interessados nas oportunidades oferecidas pela região de Tarapacá e pela Rota Bioceânica.

O governador da Região de Tarapacá, José Miguel Carvajal Gallardo, destaca que a integração representa uma oportunidade estratégica para ampliar a inserção dos produtos brasileiros no mercado asiático “Estou certo de que Campo Grande será competitiva no mercado asiático e, para isso, nos apresentamos como a porta de saída da América Latina para esse mercado. A região norte do Chile possui uma ligação especial com a China, uma vez que, em nossa Zona Franca, a cada quatro empresas, uma é chinesa. Essa ligação nos faz crer que somos os mais indicados para acompanhar e direcionar as negociações de empresários brasileiros com o mercado asiático na cidade de Iquique. Além disso, viemos apresentar outras oportunidades de negócio competitivas e complementares à cadeia de produtos e serviços do Mato Grosso do Sul, como nosso porto, que possui interesse especial no setor do agronegócio. Queremos manifestar nosso compromisso público de colaborar e contribuir, sendo extremamente eficientes nesse processo”.

No dia 8 de julho, a agenda terá continuidade com uma reunião entre lideranças chilenas e a Prefeitura, às 10 horas, acompanhada pela Gerência de Integração e Parcerias da Semades. Na ocasião, o Parktec CG firmará um compromisso voltado à integração regional e institucional, fortalecendo iniciativas capazes de atrair investimentos, estimular novas atividades produtivas e ampliar os negócios entre os territórios.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, o encontro reforça a posição estratégica de Campo Grande na consolidação do Corredor Bioceânico “O Chile ocupa um papel de destaque em todo o processo do Corredor Bioceânico. Tarapacá apostou no protagonismo de Campo Grande, tanto que inaugurou um escritório de negócios dentro da nossa cidade. Portanto, esse acordo constitui mais um símbolo de uma cooperação que já existe nas esferas comercial, turística e cultural. Serão os laços entre os entes subnacionais que farão a Rota acontecer de fato”.