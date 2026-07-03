Bebê morre após se afogar em tanque de peixes em MS

Bombeiros tentaram reanimar a criança, mas óbito foi confirmado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Afogamento ocorreu em propriedade rural no Assentamento Aroeira

Uma criança de 1 ano e 10 meses morreu após se afogar em um tanque de peixes em uma fazenda localizada na zona rural de Chapadão do Su. O caso aconteceu na quarta-feira (1º) e mobilizou equipes dos Bombeiros para atendimento de emergência.

Segundo informações dos bombeiros, o socorro foi iniciado ainda no local com orientação por videochamada, enquanto uma equipe se deslocava até a propriedade rural. Diante da gravidade da situação e da distância da fazenda, familiares colocaram a criança em um veículo e seguiram em direção à cidade em busca de atendimento mais rápido.

Durante o trajeto, os bombeiros interceptaram o carro e deram continuidade às manobras de reanimação, utilizando inclusive um desfibrilador na tentativa de restabelecer os sinais vitais. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a morte da criança foi confirmada ainda durante o atendimento.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

CARACOL: Feira de ciências incentiva a consciência ambiental e o protagonismo dos estudantes.

ANELISE PEREIRA - 0
Com o tema “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, a Feira de Ciências proporcionou aos estudantes um importante momento de aprendizado, pesquisa e conscientização sobre a...
Leia mais

Avião cai e explode próximo ao Aeroporto Santa Maria

Milton - 0
Henrique Martin seria o piloto de aeronave desaparecida Uma aeronave de táxi-aéreo, modelo Embraer EMB-810 de matrícula PT-WYQ, caiu na manhã desta sexta-feira (3) nas...
Leia mais

Crise interna expõe tensões na família Bolsonaro

Milton - 0
Episódio é interpretado como tentativa de blindagem do núcleo familiar O episódio envolvendo Flávio Bolsonaro ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo atribuído a...
Leia mais

Cidade da Copa exibe Brasil e Japão com estrutura gratuita 

ANELISE PEREIRA - 0
A Esplanada Ferroviária será palco da transmissão da partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo. A Cidade da Copa abre às 11...
Leia mais