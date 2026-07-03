Bebê morre após se afogar em tanque de peixes em MS

Afogamento ocorreu em propriedade rural no Assentamento Aroeira

Uma criança de 1 ano e 10 meses morreu após se afogar em um tanque de peixes em uma fazenda localizada na zona rural de Chapadão do Su. O caso aconteceu na quarta-feira (1º) e mobilizou equipes dos Bombeiros para atendimento de emergência.

Segundo informações dos bombeiros, o socorro foi iniciado ainda no local com orientação por videochamada, enquanto uma equipe se deslocava até a propriedade rural. Diante da gravidade da situação e da distância da fazenda, familiares colocaram a criança em um veículo e seguiram em direção à cidade em busca de atendimento mais rápido.

Durante o trajeto, os bombeiros interceptaram o carro e deram continuidade às manobras de reanimação, utilizando inclusive um desfibrilador na tentativa de restabelecer os sinais vitais. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a morte da criança foi confirmada ainda durante o atendimento.