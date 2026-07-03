Fazendeiro cria “armadura” para proteger ovelhas de ataques de lobos

Invenção gera debate entre criadores e defensores dos animais

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rudolf Schaubach

Equipamento para rebanhos enfrenta críticas sobre eficácia e custo

Um fazendeiro austríaco desenvolveu uma espécie de “armadura” para proteger ovelhas de ataques de lobos em áreas rurais da Áustria e da Alemanha. O equipamento consiste em uma malha plástica coberta por pontas afiadas revestidas com tubos de borracha, projetada para desestimular mordidas sem causar ferimentos aos animais ou às pessoas. O inventor, Rudolf Schaubach, afirma que o predador sentiria dor ao tentar atacar e desistiria da investida.

A ideia surgiu após o aumento de ataques a rebanhos na região, incluindo um episódio em que 70 ovelhas morreram e outras 70 ficaram feridas. Apesar da proposta, criadores e especialistas em bem-estar animal questionam a eficiência da proteção, alegando que a lã pode cobrir a malha e que os lobos tendem a atacar as patas e a cabeça. Também há preocupação com possíveis restrições aos movimentos dos animais e com o alto custo para equipar grandes rebanhos.

Schaubach realizou testes iniciais com algumas ovelhas, que, segundo ele, se adaptaram normalmente ao equipamento. Agora, o inventor procura parceiros fora da Áustria para avaliar a invenção em condições reais de campo.

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