Funsat oferece 1.003 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta sexta-feira (3) um total de 1.003 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 132 empresas, que buscam profissionais para preencher 124 funções diferentes.

Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Quem ainda não possui cadastro ou precisa atualizar as informações pode procurar uma das unidades da Funsat, onde o atendimento é rápido e gratuito.

Entre as vagas com maior número de oportunidades estão alimentador de linha de produção (80), operador de caixa (57), repositor de mercadorias (24), auxiliar de manutenção predial (20), garçom (10) e vendedor interno (3). Segundo a Funsat, cerca de 60% das vagas não exigem experiência profissional.

Para as vagas que exigem experiência comprovada, estão abertas 436 oportunidades em funções como ajudante de eletricista, apontador de obras, auxiliar de almoxarifado, banhista de animais domésticos, comprador, cozinheiro, encarregado de obras e instalações, instalador de tubulações e mecânico de motocicletas.

Também estão disponíveis 52 vagas destinadas prioritariamente a pessoas com deficiência (PCDs), sendo 50 para auxiliar de confecção, uma para empacotador à mão e uma para auxiliar de limpeza. O atendimento para esse público é realizado no Guichê 1 da agência da Funsat, no Centro.

Os atendimentos acontecem das 7h às 13h nas unidades da Vila Glória, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, e do Polo Moreninhas, na Rua Anacá, nº 699.

A população também pode acompanhar as oportunidades pelas redes sociais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsat Campo Grande MS). O painel completo de vagas também está disponível aqui