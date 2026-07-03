Piloto de moto é encontrado morto na fronteira

Corpo foi localizado por motoristas na manhã desta sexta-feira

Um piloto de moto foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (3) às margens da BR-463, na região de fronteira em Ponta Porã. O corpo foi localizado por pessoas que passavam pelo trecho, caído próximo a uma rotatória e em uma área com acúmulo de água, o que chamou a atenção dos motoristas. A PRF foi acionada e isolou o local para os trabalhos de perícia, enquanto equipes da Polícia Científica iniciaram a análise da cena para tentar esclarecer o ocorrido.

As primeiras informações apontam que havia forte neblina na região no momento provável do acidente, condição que pode ter reduzido a visibilidade na rodovia. Entre as hipóteses investigadas estão a perda de controle da motocicleta ou possível colisão com outro veículo que não permaneceu no local.

O caso segue sob investigação das autoridades, que trabalham para identificar a vítima e determinar as circunstâncias exatas da morte na rodovia que liga a região de fronteira.