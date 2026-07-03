Confira as interdições para este final de semana

A dinâmica do trânsito em Campo Grande passará por alterações significativas entre esta sexta-feira (3) e domingo (5). A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) organizou um esquema especial de desvios para assegurar a fluidez e a segurança viária de todos.

A intervenção de maior impacto na mobilidade urbana decorre da Maratona de Campo Grande. O bloqueio inicial começa no sábado (4), a partir das 4h da madrugada, na área de concentração do evento (Arena Maratona), abrangendo a Avenida Ricardo Brandão, a Rua Pestalozzi e a Rua Pedro Celestino.

No domingo (5), no mesmo horário, a operação estende-se para assegurar o percurso dos atletas, com interdições nas avenidas Dr. Fadel Tajher Iunes, Afonso Pena, Arquiteto Rubens Gil de Camilo, Ernesto Geisel e Duque de Caxias.

Além do grande evento desportivo, o fim de semana caracteriza-se por uma forte ocupação cultural dos bairros. Festas julinas, o Sarau Julho das Pretas, uma feira de ciências e encontros de moradores ocuparão ruas secundárias em diversas zonas da cidade. A autoridade de trânsito orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização provisória nestes locais e a planearem os seus trajetos com antecedência para evitar retenções.

Cronograma de Interdições

Sexta-feira (3 de julho)

Festa Julina (15h às 23h): Rua General Melo cruzamento com a 14 de Julho.

Rua General Melo cruzamento com a 14 de Julho. Feira de Ciências (17h às 20h30): Rua Barão de Campinas (entre Francisco dos Anjos e Travessa Puco).

Rua Barão de Campinas (entre Francisco dos Anjos e Travessa Puco). Sarau Julho das Pretas (14h às 23h30): Rua General Melo, 23 (entre Dr. Ferreira e Calógeras).

Rua General Melo, 23 (entre Dr. Ferreira e Calógeras). Festa Julina (Integral, até domingo): Rua Cândida Lima de Barros (entre Cel. Salustiano Lima e Av. Rouxinol).

Sábado (4 de julho)

Maratona (A partir das 4h): Avenida Ricardo Brandão, Rua Pestalozzi e Rua Pedro Celestino.

Avenida Ricardo Brandão, Rua Pestalozzi e Rua Pedro Celestino. Festas Julinas e Eventos Comunitários: Rua Quarenta e Oito (10h às 23h59); Rua Willian Maksoud (15h às 23h59); Rua Geraldo Agostinho Ramos (14h às 20h); Rua Pérolas com Topázio e avenidas Capibaribe e Murilo Rolim (a partir das 17h); Rua Barão de Limeira, 1683 (07h às 23h59); Rua Hanna Anache, 1027 (13h às 23h59); Rua Loiola (18h às 23h59); Rua Foz do Iguaçu (14h às 23h); Rua São Manoel (16h às 23h59); Rua Pitangui (18h às 23h59); Rua Vila Lobos (17h às 23h); Rua Topógrafos (16h30 às 22h).



Domingo (5 de julho)