AQUIDAUANA: Prefeitura e câmara municipal realizam repasse de R$ 30 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com a Câmara Municipal, realizou nesta segunda-feira (30) o repasse de R$ 30 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana e Anastácio. O recurso já foi transferido para a entidade e, no gabinete do prefeito, foi feita a entrega simbólica do cheque.

A Rede Feminina desenvolve um trabalho essencial de acolhimento, orientação e apoio às pessoas em tratamento contra o câncer e seus familiares. A entidade também promove ações de prevenção e conscientização, tornando-se uma importante parceira da comunidade na luta contra a doença.

Participaram do ato o prefeito Mauro do Atlântico, o presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero, e os vereadores Renato Bossay, Juraci Jesus, Ana Saravy, Wezer Lucarelli e Marquinhos Taxista, além da diretoria e integrantes da Rede Feminina e os secretários municipais: Ernandes Peixoto (Finanças) e Anderson Meireles (Gabinete).

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a relevância do trabalho realizado pela entidade e reafirmou o compromisso da Administração Municipal com iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas.

“É uma grande satisfação para a Administração Municipal ser parceira da Rede Feminina, uma instituição que realiza um trabalho sério, humano e de enorme importância para quem enfrenta o câncer. Esse apoio fortalece uma entidade que acolhe, orienta e leva esperança para muitas famílias”, afirmou o prefeito Mauro.

O presidente da Câmara, vereador Everton Romero, ressaltou o papel da Rede Feminina no atendimento às pessoas acometidas pela doença e comemorou a concretização do repasse. “A Rede Feminina presta um serviço admirável, levando cuidado, apoio e dignidade às pessoas que mais precisam. Poder contribuir com esse trabalho nos dá a certeza do dever cumprido e demonstra que, quando os poderes trabalham unidos, quem ganha é a população”, disse.

A presidente da Rede Feminina, Maria Goretti Gama, agradeceu a parceria entre o Executivo e o Legislativo, destacando que o recurso contribuirá para a continuidade das atividades desenvolvidas pela entidade. “Somos muito gratos ao prefeito, aos vereadores e a todos que acreditam no nosso trabalho. Essa união fortalece a Rede Feminina e nos permite continuar oferecendo acolhimento e assistência às pessoas que enfrentam o câncer”, destacou.

Durante o encontro, as integrantes da Rede Feminina também falaram sobre a expectativa pela construção da Clínica da Mulher, projeto considerado um importante avanço para ampliar o atendimento à saúde da mulher no município e, espaço no qual, a Rede Feminina terá um sala de acolhimento às pacientes.

