Brasil encara Japão em duelo decisivo nas oitavas da Copa de 2026

Seleções europeias e sul-americanas entram em campo por vaga

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 segue nesta segunda-feira com três confrontos que definem mais classificados às oitavas de final e aumentam a tensão da competição. O destaque do dia é o duelo entre Brasil e Japão, às 14h, em Houston, em um jogo que promete intensidade e disputa pela posse de bola desde o início. Também entram em campo Alemanha e Paraguai, em Boston, e Holanda e Marrocos, em Monterrey, fechando uma rodada de forte equilíbrio técnico entre as seleções.

Os confrontos seguem o formato eliminatório, com prorrogação e pênaltis em caso de empate, o que eleva ainda mais a pressão sobre os times em busca da classificação. O Brasil chega embalado pela liderança na fase de grupos, mas com alerta defensivo diante de um Japão organizado e veloz, enquanto Alemanha tenta confirmar favoritismo após oscilações e o Paraguai aposta em contra-ataques. No outro duelo, Holanda e Marrocos se enfrentam em confronto de invictos, com campanhas sólidas e expectativa de jogo equilibrado do início ao fim.