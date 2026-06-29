Festa junina impulsiona mercado do milho em PB e PE

O preço do milho verde registrou alta durante o período de São João em importantes polos nordestinos, como Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), impulsionado pelo aumento dos custos de produção e pela forte demanda das festas juninas. Na Paraíba, a produção deve crescer cerca de 40%, favorecida pelas chuvas e pela melhora na qualidade das lavouras, garantindo oferta equilibrada ao mercado. Mesmo com maior disponibilidade, a mão de milho passou de R$ 46 para valores entre R$ 50 e R$ 60.

Em Caruaru, produtores enfrentaram perdas de aproximadamente 10% devido à redução das chuvas, mas foram beneficiados pela valorização das espigas, que chegaram a R$ 1,20 a unidade. Segundo a Central de Abastecimento local, a menor oferta elevou a mão de milho para cerca de R$ 60, com possibilidade de novos reajustes.

A expectativa é de comercialização superior à do ano passado, impulsionada pelo forte consumo típico das celebrações juninas.