Vereador de Ponta Porã é acusado de invadir prefeitura no Paraguai

Caso em Zanja Pytã coloca vereador de Ponta Porã no centro de investigação

Milton
Publicado por Milton
Foto: #UrundeyFM

Denúncia de interferência política mobiliza autoridades paraguaias

O vereador de Ponta Porã, Cleber Ortiz, é acusado de invadir a sede da Prefeitura de Zanja Pytã, no Paraguai, durante a crise política que envolve a administração municipal. Segundo relatos, o parlamentar entrou no prédio acompanhado por um grupo de pessoas e teria bloqueado o acesso ao local, enquanto um servidor municipal foi detido durante a confusão.

O episódio ocorreu em meio à disputa pelo comando da prefeitura após a renúncia do prefeito Pablino Arévalos e a divergência entre membros do Conselho Municipal sobre a sucessão. A participação de um representante brasileiro provocou críticas de moradores, que classificaram a ação como interferência em assuntos internos do Paraguai. O caso também reacendeu discussões sobre a situação jurídica de Ortiz em relação à suposta dupla nacionalidade.

As autoridades paraguaias aguardam a atuação do Ministério Público para apurar os fatos e definir eventuais responsabilidades. A ocorrência repercute dos dois lados da fronteira e segue acompanhada por lideranças políticas e pela população.

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